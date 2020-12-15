تراند اليوم : بالفيديو: شاب عربي يتحول الى هيفاء وهبي

وكالات / مشرق نيوز

تخلى شاب عربي عن شكله الأصلي ليصبح شبيهاً للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مصوراً نفسه على هيئتها بعد أن أجرى عدة عمليات تجميل لتحويل نفسسه الى “هيفاء”.

وتداول العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً من الفيديو نشر عبر يوتيوب ظهر فيه شاب حول نفسه ليكون شبيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويصبح طبق الأصل عنها.

وفاجأ شبيه هيفاء وهبي متابعيه بالشبه الكبير بينه وبينها وحصد عددا كبيرا من التعليقات.

وأكد الشاب الذي حول نفسه بعدة عمليات تجميل أنه يحب هيفاء وهبي، وأنها محبوبته الوحيدة ولن يصل لدرجة الشبه الكبير بينه وبينها مهما حاول.

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