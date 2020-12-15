تراند اليوم : لقاح يحسن فرص النجاة لمرضى سرطان المخ

الخليج 365 /

أظهرت بيانات تجربة فى المرحلة الوسطى أن لقاح سرطان المخ التجريبى إذا أعطى للمريض إلى جانب العلاجات التقليدية يحسن من فرص النجاة لدى المرضى الذين يعود المرض لمهاجمتهم. ويشحذ اللقاح النظام المناعى للجسم حتى يحارب الورم الأرومى الدبقى متعدد الأشكال (جى. بى. إم) وأظهرت بيانات التجربة أن 25 فى المائة من المرضى الذين عولجوا بلقاح (رينتيجا) بالإضافة إلى عقار (أفاستين) ظلوا أحياء عامين مقارنة بعدم وجود أى ناجين بين مجموعة من المرضى عولجت بأفاسين وحده. وقدمت نتائج التجربة الوسطى التى شملت 73 مريضا خلال الاجتماع السنوى لجمعية أورام المخ.

وقال الدكتور ديفيد ريردون مدير معهد دانا-فاربر كانسر لأورام المخ الذى أشرف على الدراسة فى بيان "مزايا طول فترة البقاء على قيد الحياة غير مسبوقة." ومنحت الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية لقاح رينتيجا لقب علاج رائد العام الماضى وهو يستهدف تحورا جينيا يحدث بين نحو 30 فى المائة من أورام (جى. بى. إم). وقالت شركة سيلديكس إن مرضى هذا النوع من الورم المتكرر عادة لا يعيشون أكثر من تسعة أشهر بعد إصابتهم بالمرض.