تراند اليوم : الأسباب التي تدفعكَ لاستبدال القهوة بالشاي

وعلى الرغم من أن كلاً من الشاي والقهوة يمتلكان مفعولاً متشابهاً من حيث تحسين المزاج والتغلب على الشعور بالنعاس، إلا أن الشاي يمتلك فوائد أكبر من القهوة، وأقل ضرراً على الجهاز العصبي لأن نسبة الكافيين فيه أقل.

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لاستبدال كوب القهوة الصباحي بكوب من الشاي.

1- تحسين المزاج العام

على الرغم من أن القهوة تساعد على تحسين المزاج في الظاهر، إلا أنها تشجعك على تناول المزيد منها، مما ينعكس بشكل سلبي على صحتك، في حين أن الشاي يساعد على تهدئة الأعصاب وخاصة فيما لو أضيفت إليه بعض الأعشاب.

2- تصغير محيط الخصر لديك

يساعد تناول الشاي الأخضر على خسارة الوزن من خلال القضاء على الخلايا الدهنية وتسريع نمو خلايا العضلات، كما أنه يساهم في تصغير قياس محيط الخصر من خلال تسريع عملية الأيض. ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل من السعرات الحراراية بالمقارنة مع القهوة وخاصة إذا كنت تتناولها مع الحليب.

3- تعزيز نظام المناعة

يلعب الشاي وخاصة الأخضر منه دوراً هاماً في تعزيز نظام المناعة ومحاربة الأمراض، وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، فإذا كنت تبحث عن الوقاية من الالتهابات ونزلات البرد في الشتاء، فعليك تناول الشاي الأخضر بشكل يومي.

4- تحسين نوعية النوم

من المعروف أن تناول كميات كبيرة من القهوة يسبب الأرق واضطرابات النوم، في حين أن بعض أنواع الشاي تحتوي على نسب أقل بكثير من الكافيين، وبالتالي فهي مناسبة أكثر لتساعدك على النوم بشكل مريح.

5- تحسين عملية الهضم

كلما زادت نسبة الكافيين تزيد نسبة الحموضة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يسبب استهلاك القهوة بشكل متكرر عسراً للهضم بالإضافة إلى الاضطرابات الهضمية الأخرى، في حين أن أنواع الشاي المختلفة تساعد على جعل الجسم أكثر قلوية وتخفف من الحموضة.

6- تنظيف الفم

يحتوي الشاي على مادة الفلورايد التي تحد من الترسبات في الفم، كما يساعد على تعزيز صحة الأسنان واللثة.

7- الوقاية من السرطان

يتميز الشاي بنوعيه الأسود والأخضر باحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد على الوقاية من السرطان.

8- الإدمان على القهوة

يدمن الكثيرين على تناول القهوة نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين، لذلك يصبح من الصعب عليهم التخلص من الشعور بالدور وآلام الرأس الصباحية بدون تناول كوب من القهوة، في حين أن الشاي يوفر لك تجربة صحية لتعديل المزاج طوال النهار.