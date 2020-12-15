تراند اليوم : جهود مكثفة لضبط مرتكبي مذبحة أطفال المريوطية

كشف مصدر أمني مطلع عن تمكن فريق البحث من قطاع الأمن العام وأمن الجيزة من التوصل لمرتكبي جريمة قتل أطفال المريوطية، وأن هناك جهودا مكثفة للقبض عليهم، بعد أن أدلى عدد من شهود العيان بمعلومات خطيرة في القضية حددت المشتبه بهم في الجريمة.

المصدر أشار إلى أن تحريات أجهزة الأمن توصلت إلى أن الـ3 أطفال ليسوا أشقاء، مرجحة تواجدهم في إحدى دور الأيتام، ووفاتهم نتيجة اختناقهم بسبب حريق، ثم التخلص من جثثهم في مكان العثور عليه بجوار فيلا مهجورة وفندق بالمريوطية.

وقال أحد الشهود: إن بعض الأهالي شاهدوا تجمعا للكلاب الضالة حول أكياس سوداء، وهو ما دعا الجميع إلى الاقتراب من الأكياس، وإبعاد الكلاب، وعندما شاهدوا أطراف الأطفال، اتصلوا بالشرطة.

وانتقل فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى موقع العثور على الجثث لمناظرتها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتوصل إلى ملابسات الحادث.

كما نقلت سيارات الإسعاف، جثث الأطفال الثلاثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، لتنفيذ أمر النيابة العامة بالتشريح، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم.