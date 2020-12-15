تراند اليوم : ننشر صورة بلطجي "بولاق" صاحب الكلب الشرس بعد القبض عليه

حصلت الخليج 365 على صورة المتهم بترويع وسرقة شاب بمنطقة بولاق الدكرور باستخدام كلب شرس بعد ان القت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع امن الجيزة القبض عليه والتحفظ على الكلب المتهم يدعى "سيد.س" وشهرته "سيكا"وبمواجهته اعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو مروعا لشاب يمارس البلطجة على أحد الأشخاص المعاقين ذهنيا من خلال ترهيبه بالكلب الخاص به.

أظهر الفيديو المتداول شابا بإحدى المناطق الشعبية يقوم بترويع آخر عن طريق كلب يقوم بترويضه، وظل الكلب ينبح ويهاجم الشاب المراد إخافته في وضح النهار ليتطور الأمر إلى تمزيق ملابس الشاب وإصابته فى يده مما دفع الشاب إلى الصراخ والبكاء، بعد أن ظل يطلب من صاحب الكلب إبعاده عنه.