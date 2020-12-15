تراند اليوم : مسلسل الحفرة الموسم 4 الحلقة 15 .. مسلسل الحفرة الجزء الرابع الحلقة 15 HD مسلسل الحفرة الموسم الرابع الحلقة ١٥ HD

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تدور قصة المسلسل التركي الحفره بطولة أراس بولوط إينيملي وديلان جيجك دينيز حول أحد الاحياء التي لها نظامها الخاص التي تديرة عائلة ” كوتشوفا” التي تفرض سيطرتها علية بالكامل وتمنع وتسمح ما تشاء ومن أحدى قوانين المحظور في ذلك الحي تجارة المخدرات لتقضي عليها سنوات طويلة قبل أن تظهر أحدى المجموعات الجديدة ذات قوة مختلفة لم يعتادوا علية يخرقون كل القواعد وقوانين العائلة ليبدأ عصراً مختلفاً يهدد كيان تلك الاسرة الكبيرة ليعود أبنهم الصغير ” ياماتش ” بعد أن اختار حياتة الخاصة خارج المدينة بفعل ما يحلو لة ليعود إلى ” الحفرة ” ويقرر تصحيح الامور بعد أن التقى بـ ” سينا ” الفتاة اللطيفة التي تعاني من ويلات ماضيثها العاطفي ليعجب بها ويبدأ فصلاً أخر مليئ بالمشاكل.