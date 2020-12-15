الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي ضرة يسرا في رمضان وماذا تتوقعون؟

تجتمع الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، مع الفنانة المصرية يسرا في مسلسل واحد ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

تجسد هيفا خلال أحداث مسلسل يسرا الجديد دور ضرة ليسرا في مواجهة قوية أمامها وتدخلان في صراعات طوال الأحداث في شهر رمضان المقبل.

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المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء التعاقدات مع النجوم ومعاينة أماكن التصوير الذى يقوم بمعاينتها الأيام الحالية مخرج المسلسل سامح عبد العزيز.

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هل تتوقعون أن تنجح هيفا أمام الأسطورة يسرا؟

أم ستستحوذ يسرا بقدراتها التمثيلية الكبيرة على اشادات الجماهير؟