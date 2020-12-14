شاهد: ابن ناصر القصبي يثير جدلاً واسعا "نسخه طبق الأصل"

حصدت صورة للفنان السعودي ناصر القصبي تجمعه مع ابنه، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أظهرت الصورة الشبه الكبير بينه وبين نجله.

وأعاد نشطاء المواقع، إعادة تغريد الصورة التي تجمع الفنان القصبي مع نجله راكان، معلقين عليها: "صورة طبق الأصل عن والدة".

يُذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي متزوج من الكاتبة السعودية بدرية البشر، حيث طلب يدها للزواج أثناء اتصالها به لتطلب منه أن يكتب لها دورًا في أحد المسرحيات الجامعية عندما كانوا طلابًا، حيث وافق مباشرًة بشرط أن تقدم على زواجه، ولهما ثلاثة أبناء: هالة، راكان ومهند.



