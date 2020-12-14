كنز ينجرف على شاطئ قرية صيد فنزويلية

وجد عدد من القرويون على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة ، مجوهرات ذهبية وفضية وحليا وبقايا ذهب ، انجرفت على مدار عدة أشهر .

وكان أول من عثر على الكنز الشاب "يولمان لاريس" في سبتمبر، عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة لمريم العذراء.

وقال لاريس، 25 سنة، لصحيفة نيويورك تايمز: "بدأت أرتجف، بكيت من الفرح ، كانت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء خاص لي"

ومنذ ذلك الحين، استعاد "عشرات القرويين" أشياء - معظمها خواتم ذهبية - من الشاطئ، بما في ذلك سيرو كويجادا، عامل مصنع أسماك محلي قال لصحيفة التايمز "إنه الله، يضع الأجندة".

حيث باع السكان المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دولار للقطعة - ما يعد نعمة للقرية.

يشار الى أن مصدر الكنز حتى الآن غير معروف ، لكن الصحيفة أشارت إلى أن اللغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد. وفق روسيا اليوم