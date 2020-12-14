عادل كرم يهدد تيم حسن.. والأخير يرد

أثار أبطال مسلسل الهيبة _الرد، جواً لطيفاً بين جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدات حول أحداث الموسم الرابع من المسلسل، الذي كان أبطاله تيم حسن "جبل شيخ الجبل" وعادل كرم ويمثل شخصية "نمر السعيد" و ديما قندلفت "رانيا".

ونشر الممثل اللبناني عادل كرم تغريدة على حسابه "تويتر"، طالب فيها بطل العمل الممثل السوري تيم حسن، بإنهاء الخلاف المشتعل بينهما.

وكتب عادل كرم على صورته من العمل: "فلتكن معركة ومنتهية"؛ ليرد عليه تيم حسن بمقطع فيديو لمشهد له وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر"، وعلّق: "فــرج".

وطلب كرم من تيم إنهاء الخلاف، بعدما احتدم الصراع بينهما، قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟"، ليعود تيم ويرد قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا". وفق "مزمز"

واعتبر جمهور مسلسل الهيبة_الرد، أن في ذلك إشارة إلى أن أحداث الحلقة الأخيرة ستقرر.

والجدير بالذكر، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الهيبة، بدأها التحضير للموسم الخامس من العمل في ختام الحلقة الأخيرة من الهيبة_الرد، دون أن تذكر أية تفاصيل أخرى.