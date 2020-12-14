تراند اليوم : لا تواصل عملك مساءً كي تحمي نفسك من الأمراض

قال أخصائي علم النفس البروفيسور الألماني تيم ‫هاغيمان، إن التوتر النفسي الناجم عن مواصلة العمل مساءً بعد انتهاء ‫الدوام الرسمي قد يتسبب مع مرور الوقت في الإصابة ببعض الأمراض، مثل ‫ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.

‫وأضاف أنه يمكن للموظف مواجهة هذا التوتر ‫النفسي من خلال اتباع بعض الطقوس الثابتة، مثل قراءة بضع صفحات من كتاب ‫ما أو مشاهدة التلفزيون لمدة نصف ساعة أو احتساء قدح من الشاي، وذلك ‫للشعور بالاسترخاء ومن ثم التمتع بنوم هانئ ومريح.

‫ومن الجيد أيضاً تحديد أوقات ثابتة للعمل ليلاً، فيمكن مثلاً تحديد ‫منتصف الليل كموعد أقصى للانتهاء من العمل.