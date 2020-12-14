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تراند اليوم : صينية التوست

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- أبداء بتقطيع أطراف التوست  

 

- أرص التوست في صينية بايركس من دون أي فراغ 

 

- امسح عليه بالجبة السائلة واتركه على جنب 

 

- أبداء في عمل حشوة التونة  أقوم بتشويح البصل على النار حتى يصبح لونه ذهبيا 

 

- أضع ملعقة كبيرة صلصة والطماطم واقلبها 

 

- أضع التونة مع قليل من الملح والفلفل الأسود 

 

- أضع الفلفل الرومي واقلب الخليط واتركه 5 دقائق للنضج 

 

- اضع الخليط على التوست بالتساوي 

 

- أرتب قطع التوست وأقوم برص الطبقة الثانية من التوست على الحشوة من دون أي فراغ 

 

- اعمل الخلطة للطبقة العلوية وهي علبة قشطة وبيضة وملعقتين كبيرتين مايونيز واخفقها إما بالخلاط أو باليد حتى تصبح هشة 

 

- أصبها على طبقة التوست واجعلها متساوية 

 

- ادخلها الفرن 4 دقائق من أسفل ومن الأعلى حتى تري أنها تحمرت مثل الباشاميل .

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