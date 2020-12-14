تراند اليوم : طريقة عمل لحمة الستيك

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- نجهز الصوص الخاص بالستيك قبل يوم كامل من عمل لحمة الستيك
- نذيب الزبدة على نار هادئة
- نضيف الثوم المهروس عليها مع التحريك السريع
- نضيف القليل من الزعتر البري إلى الثوم والزبدة
- ونحركهم بسرعة مع بعضهم البعض، حتى يحصلو على النكهة من بعضهم
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- نطفئ الغاز ونسكبهم في قوالب مثل قوالب الثلج
- نضعهم في الثلاجة حتى نطهو قطع الستيك
- نثقب شرائح اللحم بالسكين بعدة مناطق منها لتتشرب الصوص
- نخلط الثوم والملح والفلفل والليمون ودبس الرمان والخل والزعتر وإكليل الجبل وصلصة الHP والسكر
- نضع اللحمة في الخليط ونقلبها حتى نشعر بوصول المزيج إلى كامل القطع
- نغطي اللحمة ونضعها في الثلاج طول فترة الليل
- نجهز شواية الفحم أو الشوايه الكهربائية
- نضع قطع اللحم على الشواية، مع التقليب المستمر
- ندهن قطع اللحم بالصوص المتبقي في إناء النقع، في حال شعرنا أن القطعة بدأت تنشف، وهذه الخطوة مهمة جداً
- نغرز السكين في الستيك للتأكد من استوائها
- نضعها في طبق التقديم
- نخرج الزبدة والزعتر التي حضرناها مسبقاً من الثلاجة
- نضع قطع الزبدة على الستيك وهي ساخنةٌ، حتى تذوب الزبدة عليها
ونستطيع أن نزينها بالقليل من الزعتر البري أو البقدونس على الوجه وتقدم ساخنةً .