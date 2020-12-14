تراند اليوم : طريقة عمل لحمة الستيك

- نجهز الصوص الخاص بالستيك قبل يوم كامل من عمل لحمة الستيك

- نذيب الزبدة على نار هادئة

- نضيف الثوم المهروس عليها مع التحريك السريع

- نضيف القليل من الزعتر البري إلى الثوم والزبدة

- ونحركهم بسرعة مع بعضهم البعض، حتى يحصلو على النكهة من بعضهم

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- نطفئ الغاز ونسكبهم في قوالب مثل قوالب الثلج

- نضعهم في الثلاجة حتى نطهو قطع الستيك

- نثقب شرائح اللحم بالسكين بعدة مناطق منها لتتشرب الصوص

- نخلط الثوم والملح والفلفل والليمون ودبس الرمان والخل والزعتر وإكليل الجبل وصلصة الHP والسكر

- نضع اللحمة في الخليط ونقلبها حتى نشعر بوصول المزيج إلى كامل القطع

- نغطي اللحمة ونضعها في الثلاج طول فترة الليل

- نجهز شواية الفحم أو الشوايه الكهربائية

- نضع قطع اللحم على الشواية، مع التقليب المستمر

- ندهن قطع اللحم بالصوص المتبقي في إناء النقع، في حال شعرنا أن القطعة بدأت تنشف، وهذه الخطوة مهمة جداً

- نغرز السكين في الستيك للتأكد من استوائها

- نضعها في طبق التقديم

- نخرج الزبدة والزعتر التي حضرناها مسبقاً من الثلاجة

- نضع قطع الزبدة على الستيك وهي ساخنةٌ، حتى تذوب الزبدة عليها

ونستطيع أن نزينها بالقليل من الزعتر البري أو البقدونس على الوجه وتقدم ساخنةً .