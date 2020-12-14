تراند اليوم : فوائد الشوربة في فصل الشتاء

لا شك أن الشوربة لها العديد من الفوائد لا سيما في فصل الشتاء، فهي تساعد على النوم ومضادة للإرهاق وتعب اليوم، وتساعد على فقدان الوزن والاحتفاظ برشاقة الجسم، وبذلك تصبح ورقة رابحه للصحة".

ولا بد من اختيار الخضروات الطازجة التي توضع في الشوربة مثل القرنبيط والكوسة، وكذلك قطع من الدجاج، الزنجبيل، شرائط المكرونة، بعض أصداف البحر، السبانخ، البطاطس، والبصل.

وتعد الشوربة بذلك الغذاء الكامل لاحتوائها على فيتامين أ و ب، و المعادن، المغناسيوم، البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وهي تحتوي على الماء الذي يساعد على ترطيب الجسم.