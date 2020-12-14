تراند اليوم : شرائح اللحم (ستيك) الملفوف

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- تُقطع شرائح الستيك تقطيعاً رفيعاً ويمكن ترقيقها بالطرق عليها.
- تُخلط البسلة مع عش الغراب ودقيق البقسماط (فتات الخبز) وتتبل بالملح والفلفل.
- تُوضع شرائح اللحم وترش بالجبن الرومي المبشور ثم تحشى بوضع خليط البسلة فوق الجبن ولفها ثم إحكامها بوضع خلة (عود أسنان) في نهاية قطعة اللحم.
- يُغطى الستيك الملفوف بالدقيق.
- تسخن الزبدة وتوضع قطع الستيك الملفوف وتقلى حتى تحمر من جميع الجهات.
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- يُضاف المرق وتخفض الحرارة ويضاف عصير الليمون وتترك قطع الستيك حتى تبدأ في الغليان.
- يجب أن تكون لفائف الستيك مغطاة بالسائل وتقلَّب حتى يصبح السائل غليظاً ويصبح مثل الصلصة.
- عند التقديم يراعى نزع الخلة (عود الأسنان) وأن تغطى لفائف الستيك بالصلصة.