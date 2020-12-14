تراند اليوم : لا تتجاهل هذه النصائح الطبية اليومية

كثيرة هي النصائح الطبية التي نسمعها يوميا. أحيانا تكون الأمور سهلة، مثلا: من يريد خفض وزنه، عليه أن يأكل أقل ويتحرك أكثر. ولكن هناك نصائح تبدو غريبة لأول وهلة، لكن التدقيق بها يجعلك تدرك أنها مفيدة. نتعرف على أغرب النصائح الطبية.

لا تنظف أسنانك بعد تناول الطعام مباشرة

نعم، إذا تناولت طعاما حامضا، فاحذر من تنظيف أسنانك بعدها مباشرة. ومن هذه الأطعمة الليمون والبندورة، والمشروبات الحامضة بشكل عام. تنظيف الأسنان بعد تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى إضعاف ميناء الأسنان مع الوقت. ولتجاوز هذه المشكلة فإن أفضل طريقة هي تنظيف الأسنان بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الطعام الحامض.

مارس الرياضة عندما تكون متعبا

بعد يوم عمل شاق يحبذ المرء الخلود للنوم أو على الأقل الاستلقاء على الأريكة والاستمتاع بمشاهدة التلفاز مثلا. ولكن ممارسة الرياضة هي آخر ما يخطر بباله. دراسة علمية تثبت أن 30 دقيقة من التمارين الرياضية المركزة تخفض التعب وتطرد المزاج السيء وحتى الاكتئاب. إذن لها فوائد جسدية ونفسية أيضا.

عليك بشراب ساخن إذا أردت الانتعاش

عندما يكون الجو حارا، يزداد تناول المشروبات الباردة والمثلجات. ولكن أثبت علميا أن المشروبات الساخنة ترطب أكثر. لأن المشروب الساخن يجعل الجسم يتعرق أكثر، وهذا العرق يعتبر بمثابة مبرد طبيعي في يوم حار.

دعك من المواد المعقمة، إذا أردت تجنب العدوى

تبادر دائما إلى المواد المعقمة، حتى لا تصاب بالمرض. ولكن لم يثبت أبدا أن المواد المضادة للبكتيريا ذات مفعول أقوى من غيرها من المواد. بل على العكس هذه المستحضرات الكيميائية فيها مواد مثل تریکلوزان، تقوم بدور سلبي لأنها تمنع جسمنا من الاستفادة من البكتيريا النافعة.

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البعد يقتل الملل ويلهب نار الشوق للحبيب

من حفلة إلى أخرى، ومن مناسبة اجتماعية إلى التالية. أمر مرهق مع الوقت، ويؤثر إيجابيا على العلاقة بين الشريكين. عدا عن موضوع الشوق للآخر، فإن هذه الفترة التي تكون فيها بعيدا عن الشريك، تبعدك عن الضغوط الاجتماعية، وهو أمر ينعكس إيجابا على العلاقة.

زيادة الوزن ليس مبررا لارتداء ملابس واسعة

قد يبدو أمرا متناقضا، ولكن هناك تفسيرا لذلك. العضلات أثقل من الدهون. مثال: سيدتان تزن كل منهما 60 كلغ، ولكن إحداهما تمارس رفع الأثقال بانتظام، والأخرى لا. النتيجة: قياس ملابس السيدة الرياضية، رغم أن وزنها 60 كلغ، إلا أنه يماثل قياس سيدة وزنها 50 كلغ ولا تمارس الرياضة. السبب هو أن كيلو واحد من العضلات يأخذ مساحة أصغر من كيلو الدهون. لذلك من يزيد وزنه بالعضلات ويحرق الدهون سيصبح قياس ملابسه أصغر.

إشرب قهوة من أجل قيلولة مريحة

أظهرت دراسات علمية يابانية أن القيلولة فعالة جدا لتنشيط الذاكرة وتحفيز النشاط الذهني، وأفضل طريقة للاستفادة من القيلولة هو شرب فنجان أو اثنين من القهوة قبل القيلولة. وبعدها يأخذ الشخص إغفاءة صغيرة لعشرين دقيقة أو نصف ساعة. المشاركون في الدراسات ممن شربوا القهوة قبل القيلولة كان نومهم مريحا أكثر من أولئك الذين لم يشربوا القهوة.

لا تشرب "مشروبات الطاقة"، عندما تكون متعبا

إذن متى أشرب "مشروبات الطاقة"، إن لم يكن عند التعب؟ "مشروب الطاقة" يحتوي على خمسة أضعاف ما تحتويه القهوة من الكافايين. ولكن مفعولها المنشط قصير جدا، كما يقول خبراء الصحة. ولهذه المشروبات آثار جانبية غير مريحة، مثل العصبية والتوتر وتسرع القلب. كما أنها مزودة بكميات كبيرة جدا من السكر، فترفع معدل السكر في الدم بسرعة كبيرة، ليعود وينخفض بسرعة أيضا.