تراند اليوم : الإفراط في تناول المضادات الحيوية يؤدى إلى الموت

حذرت منظمة الصحة العالمية من تناول المضادات الحيوية بطريقة غير لائقة، إن الإفراط في هذه الممارسة قد يعرض البشرية إلى خطر مميت.

وشددت المنظمة على ضرورة تعاطي المضادات الحوية بطريقة صحيحة، وذلك بناء على المعلومات الطبية المثيرة للقلق الشديد.

وبحسب العلماء فإن هذ النوع من الأدوية سينظر إليه في مستقبل قريب على أنه سلاح الدمار الشامل، إذ يتنبأ الأطباء بأن إهمال القواعد المعينة لدى تناوله قد يودي بحياة 10 ملايين من الناس سنويا! ومما يثير قلق الأطباء تنامي عدد المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، علما أن تناول جرعات كبيرة منها قد يؤدي إلى وفاة الإنسان.

ومن المعروف طبيا أن أي دواء لمرض معين قد يؤثر تأثيرا سلبيا على الجسم الإنساني عامة على قاعدة “مازاد على الحد انقلب إلى الضد، لذلك يوصي العلماء بعدم تناول أدوية تحتوي على مضادات حيوية من دون وصفة من طبيب مختص.

هذا ومن المعروف أيضا أن الناس قد تعودوا على تناول المضادات الحيوية أثناء العلاج، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي قوة مقاومة الجراثيم ومناعتها، ولا يبقى بعد هذا أمام الباحثين سوى أن يبتكروا أدوية أخرى أكثر فعال.

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