شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق من هي : هذا الفنان الشهير تزوج أجمل فنانة في تاريخ السينما ؟ شاهد صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حظه لم يكن جيداً مع السينما ولم يقدم إلا أعمالا محدودة، وشهرته الأكبر كانت من خلال الأعمال الدرامية، فقدم خلال مشواره الفني العديد من المسلسلات الخالدة في أذهاننا حتى اليوم، ومن خلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز محطات حياته ومشواره الفني.

ولد عمر ناجي يوم 30 أكتوبر عام 1948 في أسيوط، التحق بكلية الطب وبقي فيها لمدة عام ثم تركها وجاء للقاهرة وانضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراسته بالمعهد عمل في فرقة يوسف وهبي، وشارك في عدة مسرحيات منها "الأخرس، بنت الهوى".

شارك عمر ناجي في أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "برئ في المشنقة" عام 1971 مع الفنانة ناهد شريف، ومحمود المليجي وعبد المنعم ابراهيم، ثم شارك في فيلم "حتى اخر العمر" عام 1975، مع الفنان محمود عبد العزيز ونجوى ابراهيم، توالت بعد ذلك أعماله الفنية وذاع صيته.

ومن أهم أفلام عمر ناجي في مشواره الفني، "الحياة نغم، رحلة داخل امراة، غداً سأنتقم، اولاد الاصول"، وقدم عمر ناجي في الدراما التليفزيونية العديد من الأعمال المميزة أبرزها مسلسلات، "الأيام، محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، ذئاب الجبل، المال والبنون، سعد اليتيم، الابطال، عصر الأمة، السيرة الهلالية، الرجل الآخر".

وقع عمر ناجي في حب الفنانة الجميلة زبيدة ثروت التي تعد من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية، وانتهت علاقتهما بالزواج ويعد الزوج الرابع لها، إلا أنهما انفصلا بعد فترة، وابنة شقيقة عمر ناجي هي الفنانة ألفت عمر التي تعمل في الوسط الفني منذ بداية الألفية الجديدة.

قدم عمر ناجي آخر أعماله الفنية من خلال كتابته وإخراجه لفيلم قصير باسم "إيزيدورا عذراء النيل"، عام 2006، ورحل عن دنيانا يوم 27 أغسطس عام 2018 عن عمر يناهز 70 عاماً خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية ودفن هناك.