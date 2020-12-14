تراند اليوم : تفسير حلم الصرصور الكبير في المنام لابن سيرين والنابلسي ! !

تُعتبر رؤية الصراصير في الحلم من الرؤى الغير جيدة، فهي تدل حسب تفسيرات علماء وشيوخ على وجود أمراض او مشاكل، ورؤية الصرصور سواء كان حي أم ميت في المنام تفسر بأنها ضرر، لأن الصراصير مرية في عيشها وموتها، ولا شك أن رؤية الصراصير في المنام تعد من الأحلام المزعجة والمقلقة وتحتاج إلى تفسير، فهو حشرة غير محببة عند الغنسان، وتشير إلى الأذى، حيث تعيش هذه الهجرة في الأماكن القذرة، وغالباً ما تدخل البيوت بفعل عوامل الجو وكذلك البيئة المحيطة، في هذا مجلة سنرى بشكل مفصل ماذا قال إبن علماء التفسير كإبن سيرين والنابلسي عن تفسير حلم الصرصور الكبير .

يقول إبن سيرين في تفسير حلم رؤية الصرصور الكبير في المنام، أن الصراصير تدل على العين والحسد، وفي حال حلم الشخص بأنه قتل الصراصير في المنام فهذا يدل على ذهاب الحسد والعين وفشل السحر، وفي حال قمت بإالتقاط أحد الصراصير دون أن يؤذيك فهذا يدل على طباع أصدقائك السيئة ومرارتها من حولك والتي من تسبب لك القهر ولكن ستنجح في إصلاح الأمور وإعادة المياه إلى مجاريها.

ومن رأى في حلمه أن الصراصير تخرج من بالوعة، فيكون هناك أحداً جهز لك شيئا من السحر، والصرصور الواحد يشير الى شخص فاسق متسلل خداع، وربما يكون أحد الجيران، والصراصير الكثيرة هي دليل على وجود المشكلات والمرض، وإذا ما كانت الصراصير داخل البيت، فإنها المشاكل تكون من داخل أفراد العائلة، ومن فشل بالتخلص من الصراصير فهذا يُشير إلى الهلاك له أو لأقربائه، وإذا ما عادت الصراصير الميتة الى الحياة فمعنى ذلك عودة المشاكل من جديد بشكل اعنف وبعدائية اكبر بعد ان حسبتها قد انتهت ، وان هاجم احد الصراصير شخص ما فسوف تهاجم المشاكل ذلك الشخص .

وإذا رأت فتاة في حلمها كثير من الصراصير، فهذا يعني أن الشقاق والشجار سيدب بينها وبين حبيبها، وسيتركها ويذهب لفتاة أخرى، ومن لسعها صرصور، فهذا يُعني أن هناك منافسة لها ستقوم بخطف حبيبها منها .

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