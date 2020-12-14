تراند اليوم : تفسير حلم الولادة لغير الحامل ! !

تفسير حلم الولادة لغير الحامل، كثير من الأحلام التي تراودنا في منامنا، منها المزعجة ومنها الجميلة، وبكلا الحالتين ينتاب فضول حالمها الإطلاع على تفسيرها، بداعي الفضول وليس بحتمية الأخذ بها، أو تصديق ما قيل فيها من تفسيرات .

في وطننا العربي ظهر لنا نخبة من الشيوخ والعلماء الذين برعوا في تفسير الأحلام، أمثال إبن سيرين وإبن شاهين والنابلسي، وهم أكثر الشيوخ الذي تُصدق تفسيراتهم، التي تكون بناءاً على دلائل وبراهين، وتجد دائماً ان تفسير الحلم الجميل يُفرح صاحبه، رغم حقيقته من عدمها، والأحلام القبيحة يكذبها أصحابها، ويقولون أنها من فعل الشياطين، في هذا مجلة نكتب تفسير حلم الولادة لغير الحامل .

تفسير حلم الولادة لغير الحامل لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسير حلم الولادة في المنام لغير الحامل، أن الولادة في منام غير الحامل هي دليل فرح وسرور وتفريج كرب وهم، فإن وضعت بنتاً زادت فرحتها وعم الخير منزلها، وإن وضعت ولداً فهذا يُعبر عن تواصل المشاكل ولكن الحلول مقبلة إن شاء الله، هذا والله أعلى وأعلم .