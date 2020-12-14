تراند اليوم : تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات : تردد بي ان سبورت beIN SPORTS نايل سات تردد BEIN SPORT الجديد

نقدم اليكم اليوم جميع ترددات قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS المشفرة والمفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات Nile Sat ، شبكة بي ان سبورت BEINSPORT التي كان يطلق عليها في وقت سابق قنوات الجزيرة الرياضية.

قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS تمتلك حقوق بث مباريات لعبة كرة القدم لأقوي البطولات والدوريات العالمية مثل الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الانجليزي الممتاز، و دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الدوري الألماني، وكأس ملك إسبانيا وكأس ألمانيا، و دوري أبطال أوروبا وكأس التحاد الاوربي و بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم.كما تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم وتصفيات بطولة أمم افريقيا و بطولة أمم أوروبا وأمم أسيا وكأس الخليج ، بالاضافة الي بطولات دوري أبطال أوروبا و دوري أبطال أسيا و دوري أبطال أفريقيا ومعظلم بطولات و دوريات العالم ، بالإضافة إلى قناة نادي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين وغيرهم .

حيث ان القنوات الجديدة تقوم بتغطية مباشرة عن طريق البث المباشر للكل الوقائع الرياضية العالمية وخاصة المباريات الكروية, ولهاذا فان الكثير من الناس في المدة الزمنية الاخيرة يبحث عن تردد القنوات, هاذا ما دفعنا الى ان نعمل على توفير لكم مجموعة ترددات القنوات.

ومن المعروف أن مجموعة قنوات ام بي سي سبورت تتكون من سبعة قنوات منهم 3 SD وHD4، والآن مع أجدد تردد لقناة أم بي سي برو الرياضية:

النايل سات: 11470 رأسي/ عمودي في “السعودية ودول الخليج ومصر والمشرق”، وشمال أفريقيا 11559 رأسي.

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تردد قناة PRO SP HD على النايل سات في السعودية ودول المشرق: 11470 رأسي، وشمال أفريقيا 11559 رأسي.

أما على قمر العربسات: 11919 رأسي، واتلانتيك بيرد:11470 رأسي.