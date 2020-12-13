تراند اليوم : تقرير أمريكى يكشف اعتراف "جونسون" باحتواء شامبو الأطفال على مسببات للسرطان

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، عن أن منتجات "جونسون آند جونسون" للأطفال تحتوى مكوناتها على مواد كيميائية مسببة للسرطان، وتؤثر على الجهاز المناعى للطفل إلى حد كبير، ولأن الجهاز المناعى حساس جدا يتأثر بسهولة من المركبات السامة المتواجدة فى منتجات جونسون،

كشامبو الاستحمام الذى يحتوى على مادة التوكسين السامة التى تجعل الطفل عرضة لمشاكل صحية خطيرة وأمراض مزمنة، وتعمل على تهيج الجلد وضعف الجهاز المناعى. وحسب التقرير تم فحص منتجات جونسون ومنها شامبو الأطفال، وثبت أنه يحتوى على واحدة من المواد الضارة للغاية فى مكوناته على مادتين هما المادة الحافظة فورمالديهيد وكواتيرنيوم -15، ومن المعروف أن هاتين المادتين مسببتان للسرطان، وتهيج البشرة.

وأضاف التقرير أنه يوجد مواد كيميائية أخرى خطيرة فى منتجات جونسون وهى ديوكسين 1.4، ووفقا لوكالة حماية البيئة أن هذه المواد تسبب الدوار وتهيج فى الجلد وتلف الكبد والصداع والنعاس.

وذكر أن شركة جونسون آند جونسون المنتجة لمستحضرات العناية بالبشرة اعترفت أخيرا، بأن منتجات الأطفال تحتوى على مواد مسرطنة، وأنها تعمل حاليا على التخلص من المركبات السامة فى منتجاتها التى تباع فى أمريكا. وحسبما جاء فى التقرير أن منتجات جونسون آند جونسون التى تتواجد فى الدنمارك والنرويج وفنلندا واليابان وجنوب أفريقيا آمنة ولا تحتوى على المركبات السامة المسببة للسرطان.

