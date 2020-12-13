تراند اليوم : نجمة تعري مغربية تكشف علاقتها مع رونالدو

وكالات/ المشرق

قالت صحيفة”ذا صن” البريطانية الاثنين، إن نجمة التعري المغربية آمال صابر (26 عاما)، كشفت عن علاقتها الحميمة مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والتي تزامنت مع علاقته مع صديقته السابقة إيرينا شايك.

وأضافت الصحيفة، إن الفتاة التقطت مع النجم البرتغالي أكثر من مرة، ولكن المرة الأولى عندما التقت به في استراحة بانلو في العاصمة الإسبانية مدريد، ثم رافقته إلى منزله حيث قضى الاثنان ليلة رومانسية امتدت حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت الصحيفة التي وصفت تصريحات الفتاة المغربية بالفضيحة، معتبرة أن اللاعب يعد من الشخصيات العامة وبأنه يعد قدوة لكثير من الأطفال الذين يحبونه ويشجعون نادي ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن البرتغالي كان ارتبط بأكثر من فضيحة أخلاقية مماثلة، تناولتها وسائل الإعلام الغربية على خلفية انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بعد أن اكتشفت رسائل نصية على هاتفه من عشرات المعجبات كانت آمال واحدة منهن، ولكن آمال قالت للصحيفة :”لا أعلم إن كانت إيرينا قرأت رسائلي أم لا، ولكن كريستيانو قام بحجبي من هاتفه، ولم يتلق رسائلي منذ أن شاع خبر انفصالهما”.

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