تراند اليوم : نتائج قبولات الجامعات العراقية 2020

تعلن خلال الساعات القليلة القادمة نتائج قبولات الجامعات العراقية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي بالعراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، حيدر العبودي بشأن نتائج القبول المركزي 2021 لخريجي الدراسة الإعدادية، أن الوزارة تتابع استكمال ملف القبول المركزي لهذا العام الذي شهد صعوداً واضحاً في مؤشر الأعداد والمعدلات، وأن نتائج القبول سوف تعلن رسمياً بعد تسلم بيانات الدور الثاني من وزارة التربية، وننشر في السطور التالية رابط تحميل نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2020 – 2021 pdf بالرقم الامتحاني .www.mohesr.gov.iq

نتائج القبول المركزي 2021

ووفقا لتصريحات العبادي أن نتائج القبول المركزي سيجرى إعلانها خلال أسبوع واحد، أو أسبوعين بعد تسلم بيانات الدور الثاني من وزارة التربية

ويستطيع الطالب معرفة نتيجة القبول و التخصص والكلية و الجامعة فور إعلانها بعد ان يتم الانتهاء من إعداد النتائج ومعرفة قبول الطلاب للجامعات.

بعد ذلك سوف يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لعام 2020-2021 ونتيجة قبول الطلبة النخبة و طلبة الفروع المهنية و ذوي الشهداء.

اقرأ أيضاً

أيضا ستتاح نتيجة التسجيل في الجامعات العراقية والمعاهد و الكليات لطلاب السادس الإعدادي بفروعه العلمي ( إحيائي و تطبيقي ) و أدبي فور إعلانها

تنسيق الجامعات العراقية

كذلك وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية.

والمعاهد والكليات و نتيجة القبول المباشر وذلك بالنسبة للسنة الدراسية 2021/2020.

كما تضمن دليل الطالب للقبول المركزي المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ما يلي:

شروط القبول المركزي .

ضوابط القبول بالجامعات.

الأسس العامة المعتمدة في نظام القبول ز

ثم آلية التقديم الإلكتروني.

أما عن رابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالفروع (الإحيائي, التطبيقي, الأدبي) 2020 2021 فهو كالتالي:

https://bit.ly/37ueKSe ، ويكون التسجيل فيه بالضغط هنا.