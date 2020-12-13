طفلة روسيّة تموت متجمدة .. والأم تواجه قضية جنائية !

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعها بطريقة مأساوية، نتيجة معاناتها من اضطراب "السير أثناء النوم".

ووجدت الطفلة أنجلينا، من بلدة ساتكا جنوب روسيا، ميتة في قاعة داخل منزلها بسبب البرد الشديد، إذ كانت في صالة غير مزودة بتدفئة وصلت الحرارة بها إلى 15 تحت الصفر.

وقالت العائلة إنها احتفلت في الليلة السابقة للوفاة بعيد ميلاد الشقيقة الصغرى لأنجلينا، وذكرت الأم سفيتلانا (23 عاما) للشرطة: "لقد وضعنا أنجلينا في الفراش، ونامت قبل منتصف الليل". وفق شبكة "سكاي نيوز".

وعندما استيقظ الزوجان في الصباح لم يجدا طفلتهما في سريرها، وكانت الفاجعة أن وجداها مستلقية على الأرض في قاعة شديدة البرودة، وقد أصبحت جثة هامدة.

وقال الوالدان في التحقيق إن ابنتهما كانت تعاني اضطراب السير أثناء النوم، وكانا يتدخلان مرارا من أجل إعادتها إلى الفراش، ولكن في هذة الليلة، لم يلحظ الوالدان خروج طفلتهما من الفراش.

وأشارت الأم، إلى أنها تعتقد دخول طفلتها أنجلينا إلى القاعة وهي نائمة، ولم تستطع العثور على طريق العودة، فماتت متجمدة هناك مع انخفاض حرارة جسدها الغض.

ومع ذلك تواجه الأم قضية جنائية، إذ يلاحقها الاتهام بالإهمال، وهذا قد يعني عقوبة بالسجن تصل إلى عامين في حالة إدانتها.