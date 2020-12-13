شاهد: والدة حلا الترك تبكي وتستغيث بالفنانة أحلام: أرجوكي يا أم فاهد تدخلي

طالبت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل في خلافها مع ابنتها، مستغيثة بجمهورها.

وشاركت منى السابر فيديو لها على حسابها الشخصي "إنستغرام"، تستغيث خلاله الفنانة أحلام من أجل التدخل، وذلك بسبب مقاضاة ابنتها حلا لها مطالبةً بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني، كانت قد أخذتها منها، مشيرةً إلى أنها تريد منها أن تنصحها بالكف عن ذلك.

وقالت السابر خلال الفيديو: "أرجوكي يا أم فاهد تدخلي"؛ وطلبت من المتابعين توصيل رسالتها إلى ابنتها لأنها لا تمتلك رقم هاتفها.

وتابعت السابر: "طبعًا القضاء البحريني ما وضح الموضوع وحكم عليّ حكم جائر بالحبس عام مع وقف التنفيذ، ومو فاهمين صلب الموضوع وهذا الحكم الجائر لا يجوز لأن أنا ما أنكرت". وفق "مزمز".

وأضافت والدة حلا الترك: "أنا أمها وكنت أصرف عليهم وأنا قولتلكم شو السبب أنا ما عندى مردود مادي ونفقتي ما بتوصلني.. الله يعلم أنا كيف عايشة هذه الفترة حتى مصاريف مدرسة عبدالله ما اندفعت وهو المفروض يدفعها".

وأشارت منى السابر: "وحتى الكتب أنا دبرتها لعبدالله حتى جبتها والمبلغ اللى قاعدين يطالبوني فيه هو عشرين ألف وثلاثمائة دينار بحريني يعني حوالي 200 ألف ريال سعودي“. وأضافت: ”أنا الحين ما عندي يعني من وين بدي أجيب لها وبعدين خلاص الحكم صدر".

ورفعت الفنانة حلا الترك دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر، بعدما أخذت منها 200 ألف ريال بحريني لأنها لم تحصل على نفقة منذ عام ونصف العام.