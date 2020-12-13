شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. سعوديان مثليان جنسياً يحتفلان بمرور سنة على زواجهما علناً وهذا ما جرى!.. فيديو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق احتفال شابان مثليان جنسياً بالسنوية الأولى لزواجهما، وذلك في مدينة الطائف بالسعودية.
وظهر بالفيديو المتداول مشاهد من الاحتفال الذي نشره أحد “الشابان المثليان” ويُدعى “مجود” ، وعلق على الفيديو قائلاً: “مر على زواجنا سنة، كل عام وإنت بألف صحة وعافية حبيب قلبي دحوم”.
وظهرت العاملات في المطعم في مدينة الطائف الذي شهد الاحتفال وهُن يتراقصن للشابان المثليان بعد إحضار “كيكة الحفلة”، وسط أغاني وتصفيق الحضور.
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