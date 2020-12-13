تراند اليوم : فيديو بومفتاح ..+18 بومفتاح فيديو تويتر الاباحي كامل .. فيديو بومفتاح المسرب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الامارات بمقطع فيديو بومفتاح الاباحي، والذي أظهر أبو مفتاح وهم في أوضاع جنسية مخلة أثناء اغتصابه في الامارات، ففي أولى مقاطع فيديو بومفتاح الخاصة بالمذكور ظهر برفقة مجموعة شباب وهم يقتحمون شقة ويغتصبون شابة اماراتية.

فيديو بومفتاح مشاهدة وتحميل فيديو بومفتاح بدون حذف وبدأت القصة عند ظهور ابو مفتاح واصدقائه في مقطع فيديو يظهرهم وهم يقومون باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الامارات.

وتصدر "فيديو بومفتاح" المخل التريند على جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعي في الامارات منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الامارات، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.