ما الذي ينتظر كوكب الأرض ليلة الـ21 من ديسمبر الحالي؟

يشهد كوكب الأرض في ليلة الـ21 من ديسمبر الحالي، حدثاً نادراً جداً حيث سيكون هناك اقتران عندما سيقترب كوكبان عملاقان في نظامنا الشمسي من بعضهما بعضا، وهو الاقتران الأضيق منذ 800 عام.

وسيظهر كوكب المشتري وزحل قريبين جداً من بعضهما بالنسبة لمراقبي النجوم على الأرض في تلك الليلة، وهو الانقلاب الشتوي، وهي أطول ليلة في العام في نصف الكرة الشمالي.

ويُعرف أيضاً منظر الكوكب المزدوج من قبل بعض علماء الفلك باسم "نجمة كريسماس" بسبب الاعتقاد بأن النجمة التي ظهرت ليلة ميلاد السيد المسيح كما يرويها الإنجيل، قد تكون نتجت عن اقتران كوكبي، على الرغم من أنه منذ نحو ألفي عام كان كوكب الزهرة أقرب إلى كوكب المشتري وليس زحل، كما هي الحال بالنسبة لـ"نجمة الميلاد" لعام 2020. وفق روسيا اليوم

وفي ليلة الانقلاب الشمسي، 21 ديسمبر/كانون الأول، سيكون القمر أعلى في السماء، لكن كوكب المشتري وزحل سيظلان أقرب إلى الأفق في السماء الغربية، وقد يبدوان مثل نجم واحد كبير. ومع ذلك، فمن خلال تلسكوب هواة، قد يتمكن راصد النجوم من رؤية الكواكب وبعض أقمارها بوضوح في إطار رؤية واحد.

وفي أمسيات 15 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، يمكن لمراقبي النجوم بسهولة العثور على كوكب المشتري وزحل يتحركان بالتزامن من خلال النظر نحو الهلال الصاعد في السماء الغربية بعد 45 دقيقة من غروب الشمس، وفقاً لشبكة "نايت سكاي" Night Sky التابعة لـ"ناسا".