ترامب في تغريدات مثيرة يعلق على تعامل بايدن مع لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحاول الاستيلاء على "أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث"، مضيفاً أنا "أريد فقط أن أمنع العالم من قتل نفسه".

وأضاف ترامب في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، "وقت إنفلونزا الخنازير (H1N1)، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة، الآن يريدون المجيء والاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!"

وأوضح ترامب في تغريدة أخرى: "بينما أدفع المال، وأغرق في البيروقراطية؛ أفنيت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة، لا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح".