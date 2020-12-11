تراند اليوم : كوب من منقوع أوراق النعناع يخلصك من 5 أمراض

وكالات / الخليج 365

النعناع من الأعشاب الطبية المميزة برائحتها النفاذة وطعمها القوى، كما أنه يدخل في صناعة العديد من المواد الطبية والعلاجية، وكذلك الحلويات.

ويؤكد خبير التداوي بالأعشاب محمد سلام، أن أوراق النعناع تحمل العديد من الفوائد الطبية والعلاجية، فهي تحافظ على تبريد الجسم، وتقتل البكتيريا.

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ويستعرض خبير التداوي بالأعشاب في السطور التالية أهم فوائد النعناع الطبية، وقدرة على شفاء العديد من الأمراض.

مهدئ للمعدة

يعمل كمهدئ لاضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، فقط يوضع عدد من أوراقه بإبريق من الماء المثلج، وتترك لفترة، فيستعمل منقوع النعناع اللذيذ المثلج على تهدئة المعدة سريعًا، ويخلصها من أي مغص أو تقلصات.

للحساسية

يحتوي نبات النعناع على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الـ"روسمارينيس"، وهي فعالة في تخفيف أعراض الحساسية الموسمية.

لعلاج البرد

النعناع يحتوي على المنثول، وهو علاج فعال للاحتقان، كما أنه يساعد على تفتيت البلغم والمخاط، وبالتالي فإنه يزيل أعراض البرد.

مشكلات الهضم

من الفوائد الصحية لأوراق النعناع تحسين تدفق الصفراء من المعدة، وهذا يساعد على سرعة وسهولة التخلص من مشكلة عسر الهضم.

غثيان الصباح

تعتبر أوراق النعناع جيــدة بالنسبة للنساء الحوامل، فهي تساعد على تخفيف الشعور بغثيان الصباح من خلال تفعيل الإنزيمات الضرورية لعملية الهضم.