تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2017 ..قائمة اسماء ومواعيد مسلسلات رمضان 2017 الجديدة

: في رمضان نتابع العديد من المسلسلات ويبحث الكثيرين عن جدول عرض المسلسلات التي سوف يتابعها على قنوات MBC والحياة والنهار وغيرها بينما يستمر صراع الفضائيات حول الفوز بالحقوق الحصرية لعرض مسلسلات وبرامج رمضان وإنفراد بعضها ببعض الأعمال ، وبدورنا نقدم لكم مواعيد مسلسلات رمضان 20177 .

وفي تغطيتنا المستمرة سوف نوفر لكم مواعيد وجدول مسلسلات رمضان 2017 في قائمة كبيرة من المسلسلات ، ونقدم لكم كافة الاخبار حول البرامج والمسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان ، ومواعيد العرض والقنوات الناقلة ، والان نترككم مع قائمة المسلسلات والبرامج .

وبعد انتهاء الموسم الماضي كشفت تعاقدات المنتجين ان مسلسلات رمضان 2017 عن ملامح ونوعية هذه الأعمال التي يبدو عليها الاهتمام بقضايا الواقع والمجتمع بشكل يؤكد سيطرة الدراما الاجتماعية على رمضان 2017.

مسلسل أوركيديا

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مسلسل فانتازيا تاريخية يروي قصة خيالية عن ثلاث ممالك (أوركيديا- سامارا- آشوريا) في عصور قديمة، حيث تشهد تلك الممالك العديد من الصراعات و المؤامرات من أجل الحكم والنفوذ والثأر، والمسلسل يحكي عن احتلال ملك آشوريا الجنابي مملكة أوركيديا وقتله ملكها “الاكثم بن عدي” وهرب زوجته مع طفليها إلى مملكة سامارا، وسرعان ما يكبر الطفلان و يفكر ابنها “عتبة ابن الاكثم” بالثأر لأبيه واستعادة المملكة من جديد.

والمسلسل من بطولة باسل خياط وجمال سليمان وسامر المصري وعابد فهد وايميه صياح وسلافة معمار، ومن تأليف عدنان عودة وإخراج حاتم علي، ويجسد باسل خياط دور الأمير “عتبة ابن الاكثم” الذي يحاول استرجاع مملكته بينما يجسد جمال سليمان دور ملك مملكة سامارا أما سامر المصري فيقوم بدور ملك آشوريا الجنابي و تقوم بدور زوجته الملكة خاتون الفنانة سلافة معمار بينما يجسد عابد فهد دور نائب ملك آشوريا الجنابي.

وفور ظهور صور العمل بدأت الشائعات والمقارنات بين المسلسل والمسلسل الأجنبي المعروف صراع العروش” Game of Thrones”، وهذا ما نفاه فريف العمل وأكدوا أن العمل مختلف تمامًا من ناحية القصة والسيناريو، فكون العمل يتحدث عن ثلاث ممالك ليس بالضرورة أبدًا أن يكن شبيهًا بالمسلسل الأجنبي، ربما علينا أن ننتظر لمشاهدة العمل والحكم عليه بعد ذلك.

مسلسل باب الحارة- الجزء التاسع

مسلسل باب الحارة هو أحد المسلسلات السورية التي يحرص المشاهد العربي على متابعتها في رمضان منذ ظهور جزئه الأول عام 2006، فالمسلسل يرصد العادات والتقاليد في الحارة السورية من خلال العديد من الشخصيات الدرامية وتعاقب عليه العديد من الممثلين والكُتاب والمنتجين والمخرجين، فبينما تغيب النجمة سلافة فواخرجي عن هذا الجزء ستخوض ابنة المخرج والمنتج بسام الملا “شمس الملا” أولى تجاربها التمثيلية في دور صفا التي تقتل جنديين فرنسيين انتقامًا لمقتل والدها.

وفي هذا الجزء سنشهد أحداث درامية جديدة للشخصيات منها عثور أبو عصام على طفل أمام باب منزله وتعلقه به وقيامه بتربيته كما ستزور شخصية “أم بدر” أختها التوأم التي تجسدها أيضًا شكران مرتجى وستحدث الكثير من المواقف الكوميدية والمغامرات المتعلقة بتجارة القماش، بينما يُتهم “العقيد معتز” بجريمة قتل!

والمسلسل من بطولة عباس النوري وصباح الجزائري وشكران مرتجى وميلاد يوسف ومصطفى سعد الدين وكندا حنا ورنا أبيض، ومن تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي.

مسلسل قناديل العشاق

بعد غيابها العام الماضي عن الموسم الرمضاني تعود سيرين عبد النور من جديد بمسلسل “قناديل العشاق”، وهو مسلسل فانتازي تاريخي تدور أحداثه في القرن الثامن عشر وتجسد فيه سيرين دور امرأة يهودية تهرب من جبل لبنان إلى حارة قناديل العشاق بسبب ظروف صعبة فتحترف الغناء ويذيع صيتها، وتتصاعد الأحداث في ظل المكائد والمؤامرات الدرامية المتلاحقة.

والمسلسل واجه العديد من المشكلات منها انسحاب أكثر من ممثل من العمل وأيضًا حادث منع سيرين عبد النور من دخول الأراضي السورية، بعد رفض نقيب الفنانين السوريين دخولها بسبب حلقة برنامجها التلفزيوني “سيرين بلا حدود” التي تناولت مخيمات اللاجئين السوريين.

ويشارك سيرين البطولة ديما قندلفت ومحمود نصر وفيق على أحمد وحسام تحسين بك، ومن تأليف خلدون قتلان وإخراج سيف الدين السبيعي.

مسلسل الهيبة

تعاون فني جديد يجمع بين المخرج سامر البرقاوي وتيم حسن ونادين نسيب نجيم هذا العام في مسلسل الهيبة، والمسلسل اجتماعي رومانسي تمتزج أحداثه بالإثارة والتشويق عن إحدى العشائر في قرية الهيبة، فيحكي عن سيدة تعيش بالخارج تعود إلى لبنان مع طفلها بعد فقدان زوجها، لتجد نفسها أمام عائلة زوجها التي تمثل أحد العشائر الكبرى وتفرض عليها عادات العشيرة الارتباط بكبير العشيرة وشقيق زوجها “جبل”… فماذا ستفعل؟

المسلسل من بطولة تيم حسن ونادين نجيم وأويس مخللاتي ومنى واصف وكارلا بطرس، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي.

مسلسل سايكو

مسلسل درامي يدور في قالب كوميدي ساخر عن فتاة تتعرض للظلم الاجتماعي وتقع في المشاكل بسبب قولها للصدق دائمًا وتجسد فيه الممثلة أمل عرفة خمس شخصيات مختلفة، والمسلسل من بطولة أمل عرفة وأيمن رضا وباسم ياخور ومروان خوري وماريو باسيل ورولا شامية، وقصة وسيناريو وحوار أمل عرفة وزهير قنوع وإخراج كنان صيدناوي.

مسلسل وردة شامية

مسلسل درامي اجتماعي مبنى على القصة المصرية الشهيرة ل”ريا وسكينة”، ولكن المسلسل سيتخذ الطابع الفانتازي في البيئة السورية الشامية بأحداث و قصص مختلفة وبالتالي لن يكون نسخة حرفية من القصة المعروفة، وسنشاهد في المسلسل قيام امرأتين بجرائم قتل متعددة من أجل دوافع مختلفة حيث عانت كلتاهما من تجارب نفسية قاسية.

والمسلسل من بطولة سلافة معمار وشكران مرتجى وسلوم حداد ويوسف حداد وجلال شموط، حيث تجسد سلافة معمار دور”وردة” بينما تقوم شكران مرتجى بدور”شامية”، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار مروان قاووق وإخراج تامر اسحاق.

مسلسل خاتون 2

بعد النجاح الذي حققه مسلسل خاتون في رمضان الماضي، سنشاهد هذا العام الجزء الثاني منه والمسلسل تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي حول فتاة دمشقية يدفعها الحب للتمرد على قيم المجتمع الدمشقي السائدة في ذلك الزمان لتجد نفسها أمام العديد من الصراعات والمؤامرات، وبجانب قصة الحب المستحيلة نتابع حكايات كفاح السوريين ضد الاحتلال الفرنسي.

المسلسل من بطولة يوسف الخال وسلوم حداد وكاريس بشار وسلافة معمار وكندا حنا وشكران مرتجى و ورد الخال، ومن تأليف طلال مارديني والمعالجة الدرامية لسيف رضا حامد ومن إخراج تامر إسحاق.

مسلسل عطر الشام 2

وسيعرض أيضًا في رمضان المقبل الجزء الثاني لمسلسل عطر الشام، والمسلسل درامي اجتماعي تقع أحداثه في عشرينيات القرن الماضي مع بداية دخول الاحتلال الفرنسي إلى سوريا، وتدور القصة حول انعكاسات هذا الاحتلال على الشارع الدمشقي من خلال شخصيات العمل المختلفة، تلك الشخصيات التي تجد أنفسها في صراعات بين الخير والشر.

والمسلسل من بطولة فادي إبراهيم وأمانة والي وولاء عزام وصباح الجزائري ونادين خوري، ومن تأليف مراون قاوون وإخراج محمد زهير رجب.

مسلسل أزمة عائلية

مسلسل اجتماعي كوميدي يرصد الحياة في سوريا اليوم بما فيها من أحداث وأزمات، وذلك من خلال عائلة سورية تقليدية تعيش انعكاسات الأزمة السورية في حياتها اليومية، ويقدم المسلسل تفاصيل حياة المواطن العادي في ظل ظروف المعيشة الصعبة في سوريا، ويعتمد المسلسل على الحكمة القائلة”شر البلية ما يضحك” فيقدم لنا كوميديا سوداء ساخرة للواقع.

والمسلسل من بطولة رشيد عساف ورنا شميس ورنا العضم وبشار إسماعيل، ومن تأليف شادي كيوان ومن إخراج هشام شربتجي.

مسلسل شبابيك

مسلسل درامي اجتماعي يدور في حلقات منفصلة عن المشاكل والتحديات التي تواجه الرجل والمرأة في حياتهما الزوجية، فيركز في كل قصة على “الشباك” التي تبدأ منه الحكاية، ويضم المسلسل عدد كبير من الأبطال مثل سلافة معمار وعبد المنعم العمايري ومنى واصف وبسام كوسا وكاريس بشار، وتأليف مجموعة من الكُتاب تحت إشراف بشار عباس وإخراج سامر البرقاوي.

أبرز المسلسلات الخليجية المرتقبة في رمضان 2017

مسلسل كان في كل زمان

مسلسل اجتماعي يدور في حلقات منفصلة ويضم ثلاثة عشر موضوعًا كل موضوع له قصة مختلفة وقد تمتد لحلقتين أو أكثر، والمسلسل من بطولة سعاد عبد الله وجاسم النبهان ومبارك خميس وفاطمة الصفي وفرح الصراف وشجون الهاجري، ومن تأليف هبة مشاري حماده وإخراج محمد القفاص.

مسلسل رمانة

مسلسل كوميدي يدور عن سيدة فقيرة تدخل عالم الاستثمارات وتهبط عليها ثروة كبيرة وتدخل عالم الثراء والبذخ، وتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بعد هذا التحول المفاجئ!

المسلسل من بطولة حياة الفهد وبثينة الرئيسي وهيا الشعيبي وأحمد الجسمي ويوسف الجراح، والمسلسل فكرة يوسف الغيث وكتابة بدر الجزاف ومحمد العنزي ومن إخراج حسام حجاوي.

مسلسل سيلفي 3

سيطل النجم ناصر القصبي من جديد في الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي سيلفي بجوار عدد كبير من الممثلين، ويستمر العمل في تقديم قضايا المجتمع السعودي ومعالجتها بطريقة ساخرة، والمسلسل من تأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي.

مسلسل نهاية حلم

مسلسل اجتماعي رومانسي يدور عن الحب والخيانة والكذب بين الرجل والمرأة، ومن المعروف أن المسلسل كان يحمل اسم “حب في اسطنبول” ولكنه تغير ل”نهاية حلم”، ويروي قصة وقوع بطل رياضي شاب في حب فتاة جميلة أثناء تواجده في أحد البطولات خارج البلاد، والمسلسل من بطولة أمل العوضي وعبد الله بوشهري وتأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي.

مسلسل اليوم الأسود

مسلسل اجتماعي رومانسي يدور حول سيدة متزوجة من رجل ثري ولكنه يمر بأزمة تغير مجرى حياتهما، وتتصاعد الأحداث حينما تتساقط الأقنعة عن بعض الشخصيات المقربة منهم وتظهر وجوههم الحقيقية، والمسلسل من بطولة حسن البلام وإلهام فضالة وشجون الهاجري ومحمود بوشهري ومنال سلامة، وتأليف فهد العليوة وإخراج أحمد يعقوب المقلة.

مسلسل سامحني خطيت

مسلسل درامي اجتماعي يحكي عن فتاة ضريرة تدعى ميسم من أسرة غنية وتواجه العديد من المشكلات بعد زواجها من شاب فقير، بينما تتصاعد أحداث المسلسل في ظل كفاح ميسم لأخذ حقها المشروع من أخيها لأبيها،والمسلسل من بطولة شجون الهاجري وجاسم النبهان وعبدالله بوشهري ومي البلوشي وعبد الله بوزيد، وتأليف الكاتبة سحاب بينما يخوض الفنان عيسى ذياب تجربة الإخراج الدرامي للمرة الأولى .

مسلسل إقبال يوم ما أقبلت

مسلسل اجتماعي يسلط الضوء على معاناة الشخص الذي يصاب بمرض مزمن و تعامل المحيطين معه، فيروي المسلسل قصة أم مصابة بمرض الشلل الرعاش ومعاناتها مع المرض و التحديات التي تواجهه أمام أبناءها والمجتمع، والمسلسل من بطولة هدى حسين وهدى الدري وصلاح الملا وانتصار الشراح ومنى شداد عبد الله الطراروة،عن رواية الكاتب حمد الرومي وإخراج منير الزعبي.

مسلسل كلام أصفر

مسلسل اجتماعي رومانسي يجمع بين هيا عبد السلام وزوجها فؤاد علي للمرة الرابعة، ولكن هذه المرة ستكون هيا أيضًا متواجدة وراء الكاميرا كمخرجة للعمل، ويحكي المسلسل عن تأثير الشائعات والكلام المغلوط في الحياة الشخصية لشخصيات العمل وانعكاس تلك الشائعات أو الكلام الأصفر على العلاقات بينهم، ويشاركهما بطولة هيا الشعيبي وإبراهيم الحربي وعبير أحمد وتأليف مريم نصير وإخراج هيا عبد السلام.

وأخيرًا هناك مسلسلات خليجية لم يُحسم أمرها بعد مثل مسلسل”العاصوف” للنجم ناصر القصبي الذي يتحدث عن التغييرات الاجتماعية والحضارية التي شهدتها مدينة الرياض على مدار خمسين عامًا، فحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة “قنوات ام بي سي” توقيت عرضه، وبالتالي سرت تكهنات حول حقيقة عرض المسلسل في رمضان أو تأجيله خاصة مع إذاعة مسلسل سيلفي لناصر القصبي على شاشتها في رمضان المقبل وبالتالي سيعرض له عملين في نفس الوقت.

والآن وقد استكملنا الجزء الثالث والأخير من الخريطة التلفزيونية الرمضانية، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ويمكنكم الرجوع للجزء الأول والثاني هنا.