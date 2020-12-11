تراند اليوم : وفاة 4 بنات بسبب لعبة

بيروت - الخليج 365

أصيبت عائلة لبنانية في البقاع الغربي بفاجعة كبيرة بعدما خطف الموت منها 4 فتيات، أكبرهنّ بعمر الخمسة أعوام.

اقرأ أيضاً

وفي التفاصيل، كانت الفتيات الـ4، اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين الـ 3 و 5 أعوام، وهنّ: شهد عبد المعين الحسن، ياسمين فالح العسكر، بيان احمد الحسن، لين حسين قاسم، يلعبنَ الغمّيضة أو ما يُعرف بـ”الاستغمّاية”، حين قررنَ الاختباء بصندوق السيارة.

وفقد الأهل بناتهن وأخذوا يبحثون عنهن من الظهر وحتى المساء، فوُجدنَ جثثًا هامدة في السيارة، بعد انقطاع الأوكسجين عنهنّ في ظلّ الحرارة المرتفعة.واللافت أنّ الطفلة شهد، كانت ممسكة بيد ابنة عمّها بيان، فيما رحلت لين ممسكة بيد ابنة خالها ياسمين.