تراند اليوم : نتيجة الثانوية الازهرية 2018 برقم الجلوس ... كشوفات الثانوية الازهرية بالاسم بالترتيب

نضع بين ايديكم جديد الاخبار والمستجدات الخاصة بنتيجة الثانوية الازهرية 2018 برقم الجلوس اونلاين، كشوفات الثانوية الازهرية بالاسم بالترتيب، في ظل الانتظار الكبير والاستياء الظاهر على وجوه الطلاب والطالبات اولياء الامور، وهم بانتظار اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2018 والتي من المرتقب ان يتم الاعلان عنها خلال هذه الايام، حيث قمنا في صحيفتنا بمتابعة اخبار لجان وكنترولات التصحيح في الازهر الشريف من اجل معرفة موعد الانتهاء منها والمراجعة ورفع النتيجة للسيد شيخ الازهر الشريف، لهذا سوف نسرد لكم تفاصيل كاملة حول اخبار نتيجة الثانوية الازهرية 2018 برقم الجلوس اونلاين، كشوفات الثانوية الازهرية بالاسم بالترتيب.

فقد صرحت لنا مصادر من كنترولات التصحيح انه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية والرصد الخاصة بنتيجة الثانوية الازهرية 2018 وقد وصلت نسبة النجاح الى 57.% الامر الذي اظهر استياء كبير من وكيل الازهر الشريف وشيخ الازهر، وذلك بسبب النسبة المتدنية عن الاعوام السابقة، الامر الذي اضطر من مشيخة الازهر التشديد وعمل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب الضعف الكبير في الدراسة في الازهر الشريف.

وقد قام وكيل الازهر الشريف الدكتور عباس شومان بالانابة عن شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب باعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2018، وسوف يتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالثانوية الازهرية فور الانتهاء من الاعتماد، ليتم نشر النتائج في جميع المحافظات ولجميع الطلاب عبر موقع مشيخة الازهر التعليمي الالكتروني الرسمي، وسوف يكون الفحص عبر القيام بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وقد اكدت المصادر انه على الطلاب الصبر والتحمل نظرا لتاخر الاعلان عن النتيجة، وذلك لاسباب خاصة بكنترولات التصحيح في الازهر الشريف، وايضا فترة شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر المبارك، هذا وتتمنى مشيخة الازهر التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وهناك العديد من المواقع المصرية سوف تقوم بنشر النتائج، ونحن في صحيفة وطن نفتح لكم امكانية معرفة نتيجة الثانوية الازهرية 2018 فور الاعلان عنها على صفحتنا، لهذا يمكنكم القيام بالتعليق اسفل الجمهور واضافة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم لنقوم بتنزيل النتيجة الخاصة بكم فورا، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في الدراسة الخاصة بكم في الثانوية الازهرية 2018

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