تراند اليوم : كنترول الثانوية العامة 2018 مصر طالع نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر مباشرة لجميع الطلاب والطالبات نظام قديم وحديث عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

حيث ننشر لكم اليوم الموعد الرسمي لنتائج الثانوي العامة 2018 في مصر ، لجمع طلاب وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية نزودكم اليوم بروابط الفحص المباشرة عن نتائج الثانوية العامة في مصر للعام 2018 بالاسم ورقم الجلوس مباشرة من موقع وزارة التعليم

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2018 مصر

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس القطاع العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الكنترولات انتهت أمس، من مراجعة وتجميع ورصد نتيجة الثانوية العامة، وتحديد الأوائل فى كل كنترول، كما أن لجان النظام والمراقبة بكل القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم بطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج.

وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة كبيرة يوم الخيمس، مشيراً إلى أن تجميع النتيجة وتحديد الأوائل انتهى أمس الثلاثاء وسيتم تحديد موعد مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل، قائلاً:"انتظروا إعلان النتيجة خلال 48 ساعة والخميس المقبل هو الميعاد الأقرب لإعلانها رسمياً".

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كما وأوضح الوزير أن النتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة حسب ماأشارت المؤشرات، التي أوضحتها عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

فيما لم تحدد مشيخة الازهر حتى اللحظة موعد لاعلان نتيجة الثانوية الازهرية هذا العام ، والتي من المرجح اعلانها في منتصف يوليو 2018.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة مصر

هذا وبامكان طلاب وطالبات الثانوية العامة الاطلاع على رابط الفحص المباشر لنتيجة الثانوية العامة 2018 مصر فور الاعلان رسميا عنها ، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة ، عبر الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا.