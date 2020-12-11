تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة 2018 حسب الاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم المصرية واليوم السابع

لجمع طلاب وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية نزودكم اليوم بروابط الفحص المباشرة عن نتائج الثانوية العامة في مصر للعام 2018 بالاسم ورقم الجلوس.

أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم المصرية عن الموعد الرسمي للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر للعام 2018 حيث أكدت بأن النتائج ستظهر في تاريخ 15 يوليو 2108 ، لجميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظات المصرية للفرع العلمي والادبي وجميع الفروع الدراسية.

كما وأوضح الوزير أن النتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة حسب ماأشارت المؤشرات، التي أوضحتها عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

حيث جاري الان عمليات الرصد والتدقيق لاوراق اختبارات الطلاب قبيل رفعها عبر الكنترول الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية .

فيما لم تحدد مشيخة الازهر حتى اللحظة موعد لاعلان نتيجة الثانوية الازهرية هذا العام ، والتي من المرجح اعلانها في منتصف يوليو 2018.

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رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة مصر

هذا وبامكان طلاب وطالبات الثانوية العامة الاطلاع على رابط الفحص المباشر لنتيجة الثانوية العامة 2018 مصر فور الاعلان رسميا عنها ، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة ، عبر الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا.