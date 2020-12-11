تراند اليوم : رابط الازهر التعليمي .. نتيجة الثانوية الازهرية 2018 كاملة لجميع الفروع 

ظهرت الان نتيجة الثانوية الازهرية 2018

صرح مصدر مسؤول في الازهر الشريف عن قيام السيد الدكتور وكيل الازهر الشريف عباس شومان باعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2018، وسيتم عرضها على موقع الازهر التعليمي الالكتروني، واكد المصدر ان نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2018 كانت 57.2%.

كما قام الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف باعتماد النتيجة نيابة عن الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، ياتي هذا الامر في ظل الانتظار الكبير من قبل الطلاب للاعلان الرسمي للنتيجة وسط حالة الانتظار الكبير في جميع محافظات الجمهورية المصرية.

فيما سيتم نشر النتائج الخاصة بجميع المحافظات المصرية نتيجة الثانوية الازهرية 2018 في كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحر الأحمر ودمياط وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وأسوان والزقازيق والفيوم ومرسى مطروح والمنصورة وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كما سيتم تنزيل النتائج اليوم على موقع الازهر التعليمي وموقع الازهر الشريف، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات القيام بفحص النتيجة الخاصة بهم في الثانوية الازهرية 2018 عبر الموقع بالاسم ورقم الجلوس الخاص بهم، كما سنقوم في موسوعة الجمهور بتزويدكم بنتائج الثانوية الازهرية 2018 فور الاعلان عنها بشكل رسمي.

ويمكنكم القيام بتزويدنا بالاسم ورقم الجلوس الخاص بكم في اسفل التعليقات لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة الخاصة بكم في الثانوية الازهرية 2018، لهذا سوف نقوم بتنزيل النتائج وكشوفات الطلاب الخاصة بهم فور الاعلان عنها من قبل السيد نائب مشيخة الازهر الشريف، ونتمنى دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية الازهرية، مع نتيجة الثانوية الازهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس.

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