تراند اليوم : مسلسل اللهيب الحلقة 6 .. مسلسل اللهيب الحلقه 6 السادسة كاملة HD

مسلسل اللهيب الحلقة 6 مشاهدة وتحميل مسلسل اللهيب الحلقه 6 كاملة، وفي الأحداث يتم تنظيم حريق هائل في احد المدن بهدف سيىء و هو جمع الاموال و التبرعات من جراء هذا الحادث ، يكون نتيجة هذا الحريق وفاة 120 امراة .

و يتم نجاة 3 شخصيات نسائية فقط من الحريق بعد اصابتهم بالعديد من الصدمات و الاصابات الكبيرة مع وجود قصص مؤثرة و مثيرة داخل المسلسل و ما تتعرض له هذه السيدات من مشكلات و صعوبات في حياتهم و هل يستطيعون مواجهة هذه المشكلات بعد تعرضهم لهذا الحريق و الاصابات التى تعرضوا لها ام انهم سوف يستسلموا لظروفهم القاسية كل هذا نكتشفه من متابعة احداث المسلسل المثير و الشيق .