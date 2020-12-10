شاهد: كيف تعامل عادل إمام مع معجبتين سوريتين قبلتاه

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنان المصري الكبير عادل إمام، يكشف فيه كيف يتعامل مع حب المعجبات.

فخلال لقائه مع الإعلامية هالة سرحان في برنامج "هالة شو"، رد عادل إمام على سؤال، عن طريقة معاملته مع حب المعجبات له، قائلا: "هنا بقى في شرف المهنة، هي ممكن تكون معجبة بعادل إمام الممثل".

وقال : "خطر جدا إنك تستغلي عادل إمام الفنان علشان تعملي قصة حب أو علاقة مع حد، إنما عادل إمام الحقيقي ده بتاعي أنا هي متعرفوش فمن غير العدل إنك تعملي ده، ببقى مبسوط طبعا مقدرش أقول ما ببقاش مبسوط إنما في حدود".

واختتم عادل إمام حديثه قائلا: "تعرضت لموقف لطيف، جاءت أختين سوريتين وسلو عليا وقبلوني على وجهي، وكنت سعيدا جدا بذلك الحب الذي شعرت بأنه حبهم لفنان، الواحد بيبقى سعيد بالحب ده والحقيقة أنا شبعان منه كل يوم في المسرح، بيبان حب الناس".

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو "مسلسل فلانتينو" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.