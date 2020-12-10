شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها "لم أكن قادرة على الحركة"

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، تسجيل صوتي لها على حسابها الشخصي "إنستغرام"، تحدثت خلاله عن حالتها الصحية والازمة التي مرت بها، نافيةً أخبار نقلها إلى المستشفى.

وأضحت الفنانة فيفي عبده، أنها عانت من آلام في الظهر تسبب في عدم قدرتها على الحركة، مشيرةً إلى بعض التفاصيل الخاصة بأزمتها الصحية .

وقالت: "أنا عيانة وفي البيت وبتعالج علشان ظهري واجعني، اللي عندي إني محتاجة دعاء الناس، فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجلي".

وكانت فيفي عبده قد نشرت منذ عدة أيام فيديو قالت فيه إنها "تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية". وفق "سبوتنيك"

فيفي عبده فنانة مصرية، متزوجة حالياً من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي، وأنجبت ابنتها الصغرى هنادي.