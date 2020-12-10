الاكثر متابعة اليوم - هيفا تمارس الكارديو.. ما هي؟ – فيديو

لا تغادر الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي منزلها كثيرًا التزامًا بسبب انتشار فيروس_كورونا الفتّاك في لبنان، ولا تقابل أحدًا وتعيش لوحدها هذه الفترة حتى يعودَ كل شيء لطبيعته.

تمارس الرياضة اليومية من منزلها، ولا تستخدم الآلات، بل تتابع إحدى البرامج المهمة في “الكارديو” وتفعل مثلهم.

هيفا خائفة على جسمها ورشاقتها كما كل المهتمين بالرياضة، لأن الحياة الاجتماعية والترفيهية انتهت بشكل مفاجيء وبلحظة “ما فيها ضو قمر”؟

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وكانت بعض الدراسات الحديثة قالت إن الرياضة اليومية لمدة ساعة تزيد جهاز المناعة في جسم الإنسان الذي يحارب أي فيروس جديد يدخل للخلايا.

ما هي تمارين الكارديو؟

تمارين تساعد على إنقاص الوزن، عن طريق حركة العضلات، وتساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، من خلال بذل مجهود عالي لزيادة نبضات القلب، وتعتمد على تمارين خفيفة لإنقاص الوزن، ويتم القيام بها لمدة 30 دقيقة يومياً.

فوائد تمارين الكارديو التي توفرها لممارسيها، وهي: