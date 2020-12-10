تراند اليوم : انت مين الحلقة الاولى .. برنامج انت مين الحلقة الاولى

عرضت قناة "MBC مصر" برنامج انت مين الحلقة الاولى "The Masked Singer اليوم الأربعاء، وحازت الحلقة الاولى من انت مين على اعجاب الالاف في الخليج العربي، وكانت الأعلى مشاهدة.

وقدم 12 نجما من مجالات مختلفة، استعراضاتهم الغنائية على المسرح، مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، وقصي خولي، وحسن الرداد، ومهند الحمدي، اكتشاف هوية النجوم تباعا ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟".

وأتي النجوم المتنافسون من مختلف أنحاء العالم العربي، وينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم، وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.

ويعرض برنامج (انت مين The Masked Singer) على شاشة قناة إم بي سي الأولى (MBC1)، لافتة إلى أنه البرنامج الأكثر جماهرية بنسخته العربية الحصرية.

و موعد عرض برنامج انت مين The Masked Singer يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والعراق.

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وبدأ برنامج انت مين العربي الجديدة الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش العالمي، الثامنة والنصف حسب وقت مصر ولبنان وفلسطين والسودان والأردن وسوريا.

وأدى أهم مشاهير العالم العربي، في برنامج انت مين الحلقة الأولى 1، أغاني بأقنعة وأزياء شخصيات مختلفة، فيما قامت لجنة التحقيق بجمع الأدلة والتحليل؛ للكشف عن الهوية الحقيقية للنجوم المشاركين.

وتتكون لجنة التحقيق في برنامج انت مين (MBCTheMaskedSinger)، من الفنانة اللبانية سيرين عبد النور، والفنان السوري قصي خولي، والممثل المصري حسن الرداد، والسعودي مهند الحمدي.