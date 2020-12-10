تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 37 السابعة والثلاثون مترجمة HD

مشاهدة الحلقة 37 السابعة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 37 السابعة والثلاثون من بطولة عثمان بن ارطغرل، وفي الأحداث فتح عثمان قلعة كارجهيستار ، ويكشف خيانة ارصلان.

عثمان بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.