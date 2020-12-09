هيفاء وهبي ترفض أخذ لقاح كورونا.. ما السبب؟

رفضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشككةً بفاعليته، مما لاقى دعم كبير من قِبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا بأنهم لن يتلقوا اللقاح.

وقالت الفنانة وهبي، في رسالة لها على حسابها الشخصي "إنستغرام": "40 عاما من البحث المستمر دون إيجاد لقاح للإيدز، و100 عام للسرطان، وأبحاث مستمرة للبرد، وفي أقل من عام وُجد لقاح لكورونا، وتريدون أن آخذه،، شكرًا لا".

ودعم الكثير من متابعيها رأيها، وأكدوا أنهم لن يتلقوه، ولفتوا إلى أن هناك خبراء أيضًا في مجال الطب واللقاحات شككوا بالأمر، نظرًا للآثار الجانبية المترتبة عليه، وتأثيره السلبي على الإنسان.



وفي هذا الصدد أكدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية". وفق "مزمز".

وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.

وأوضحت أوبراين أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن هو البداية فحسب.