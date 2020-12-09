تراند اليوم : قسم الجراحة في مجمع الشفاء بغزة يجري عملية استئصال لورم نادر

قسم الجراحة في مجمع الشفاء بغزة يجري عملية استئصال لورم نادر

غزة / الخليج 365

أجرى قسم جراحة الصدر في مجمع الشفاء الطبي عملية استئصال لورم نادر في عظمة اللوحة اليسرى من الظهر لفتاة كانت تعاني من كتلة بارزة من الجهة الخلفية اليسرى تحت النسيج العضلي اعلى الظهر.

وقال رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي رائد العريني خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، إن الفتاة (س. ع) 21 عاماً وصلت إلى المجمع وهي تعاني منذ مدة من بروز لعظمة في اللوحة اليسرى، مشيراً إلى أن الحالة نادرة ولم يجر الكثير مثلها في قطاع غزة.

وبين العريني أن الأطباء في قسم جراحة الصدر قرروا بعد اجراء الفحوصات اللازمة إجراء العملية، مشيراً إلى أن المريضة غادرت المستشفى وهي الآن في أتم الصحة والعافية.

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وفي ذات السياق ذكر رائد العريني أن القسم أجرى العديد من العمليات النوعية والنادرة، خلال العام 2016 في حين كانت تحول في السابق إلى الخارج للعلاج ، وأوضح أن من بين العمليات النوعية التي تمت ضمن جراحة الصدر إجراء 9 عمليات استئصال أورام مختلفة من جدار الصدر، إلى جانب إجراء عمليتي استئصال اورام حميدة من الرئة.

كما تحدث العريني عن إجراء (9) عمليات تقشير للرئة، تم إجراء (3) منها بطريقة المنظار الجراحي، لمرضى عانوا من التحوصل والتجمع الصديدي المزمن داخل الغشاء البلوري للرئة.

واجريت 14 عملية استئصال لفصوص مختلفة من الرئة لأسباب تتعلق بالأمراض المزمنة مثل التمدد الشعبي والخراج المزمن والأورام، وعمليات استئصال (4) أكياس هوائية كبرى، و(3) عمليات لإعادة تمركز ارتخاء الحجاب الحاجز.

وبين أنه خلال العام المنصرم تركيب (457) انبوب بشكل عاجل لمرضى في تجاويف الصدر، عانوا من تجمع الدماء والسوائل والهواء في تجاويف الصدر، إلى جانب إجراء 10 عمليات تنظير للشعب الهوائية والقصبة الهوائية بالمنظار الشعبي الضوئي الليفي.

انتهى