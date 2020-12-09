تراند اليوم : السبب الحقيقي لمشاركة جاد خليفة الكليب الفاضح

الخليج 365/

صرح الفنان اللبناني جاد خليفة عن السبب الحقيقي وراء تصويره فيديو كليب "غول"، مع عارضة الأزياء ميريام كلينك.

وأكّد خليفة أنّه "أراد إحداث خبطة إعلامية، للفت انتباه الإعلام الذي يحاربه ويتجاهل فنّه منذ 5 سنوات"، لافتاً الى أنّ "وجود الطفلة في الفيديو كان بهدف إنساني، لنشر الوعي حول استغلال الأطفال".

وعلّق على الفيديو، وكتب: "الكليب ما بشرفني انما كانت خبطة اعلامية لكي اثبت اسم جاد خليفة على الساحة الفنية والاعلام العربي وخلي العالم تسمع اغاني جاد خليفة اللي قدمتا قبل لأني اكتر فنان تحاربت. وخليتكم يا اعلام تحكو عني بالقوة ومبروك جول للاعلام فات فيكن كلكن من بعد ما حاربتوني كتير".