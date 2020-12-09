تراند اليوم : القرنبيط موضة صحية جديدة

واشنطن - الخليج 365

أصبح القرنبيط الخضار المحبب لأصحاب المطاعم من لوس أنجلوس إلى باريس، حتى إن هذه المطاعم أحيانا ما تخرج بقوائم طعام مرتكزة بالكامل عليه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد أسباب وقوع الطهاة في حب القرنبيط أنه يشبه اللحم حيث يصبح مقرمشا وبنيا من الخارج في وقت يحافظ على طراوته من الداخل عند خبزه، كما تظهر فيه أيضا الأعشاب والنكهات.

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ولم يعد القرنبيط مرتبطا بسمعته الماضية بوصفه الخضار الطري ذا الرائحة غير المحببة.

والقرنبيط قليل السعرات الحرارية، إذ تحتوي المئة غرام منه على 25 سعرا حراريا فقط، وهو غني بفيتامين "سي" وأيضا بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع.

وتقول أغلب الوصفات بطهو رأس القرنبيط كاملة إما على البخار وإما بوضعه في ماء مغلى، ثم خبزه في فرن ساخن بعد مسحه بالزيت.

وبهذه الطريق تتم المحافظة على القوام الطري للقرنبيط من الداخل بينما سيحصل الجزء الخارجي على اللون البني الرائع، وإذا ترك لفترة أطول فيصبح مقرمشا أو ذا لون بني داكن.

وكانت دراسة نشرت عام 2008 وأجراها باحثون بريطانيون قد وجدت أن أكل مزيد من القرنبيط قد يحمي الرجال من الإصابة بسرطان البروستات.

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة "بلوس ون"، وجود مادة كيميائية بالقرنبيط تحدث مئات التغيرات الجينية وتنشط جينات مقاومة للسرطان وتعطل أخرى تغذي الأورام.