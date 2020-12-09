تراند اليوم : بعد الفيديو الإباحي… منع ميريام كلينك من السفر

بيروت ـ الخليج 365

أثارت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ميرام كلينك، حالة جدل واسعة بعد فيديو كليب أغنية «فوت الغول» مع الفنان جاد خليفة والذي تم تصنيفه بأنها كليب إباحي.

وقد استدعت الشرطة المعلوماتية بلبنان ميريام للمثول أمامها للتحقيق معها، وتقدم وزير العدل سليم جريصاتي بطلب التحقيق في الموضوع ووقف بث الفيديو.

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ميريام كلينك، حاولت السفر إلى دبي قبل التحقيق معها، لكن ما إن وصلت إلى المطار حتى تم تأخير سفرها ومراجعة المرجع القضائي بشأن سفرها، ولم يكن هنالك من قرار لمنع السفر باستثناء طلب التحقيق معها واستدعائها الى الشرطة القضائية، لكن القاضي أعطى أوامر بمنع سفرها لحين مثولها أمام الشرطة القضائية المعلوماتية.

كما صدر قرار بحماية الطفلة المتواجدة معهما في الفيديو ومنع تداوله لما تضمنه الفيديو من مشاهد حميمة بينها وبين جاد خليفة في غرفة النوم وصلت إلى حد المشاهد الإباحية كما ظهرت في الكليب بملابس فاضحة كشفت عن جسدها كاملًا.