تراند اليوم : "يوم غير عادي".. لابنة ترمب وزوجها!

وكالات/الخليج 365/

لم يمر #يوم_المرأة_العالمي الذي وافق الأربعاء 8 مارس عاديا بالنسبة لنجلة الرئيس الأميركي #إيفانكا_ترمب ، فعلى عكس العادة تسلل زوجها المليونير جاريد كوشنر إلى الخارج للعمل، لكنه سرعان ما عاد إلى المنزل المقدر سعره بـ 5.5 مليون دولار، ليتناول القهوة مع أميرته ومدللة والدها الرئيس، ابنته الكبيرة.

ولم تكن الساعة قد تعدت السابعة صباحا عندما عاد كوشنر (36 سنة) الذي يعمل مستشارا لعمه في البيت الأبيض، وبعد ساعتين كان هو وإيفانكا في قمة الأبهة والأناقة وهما يتمشيان معا في لحظات خاصة كما أظهرت عشرات الصور.

الأناقة.. بالأزرق والبنفسجي

فيما ارتدى كوشنر الملابس المعتادة له من البدلة الزرقاء مع القميص الأبيض وربطة العنق، كانت زوجته قد أثارت الإعجاب بفستانها البنفسجي المقدر سعره بـ 1450 دولارا أميركيا، الذي يحمل تقويسة في منطقة الورك، وهو من تصميم المصممة الصربية Roksanda Ilinčić، كذلك ظهرت بحذاء كعب عال من جلد الغزال لا يعتبر غاليا بحدود 67.99 دولار في موسم التنزيلات، وهو من منتجات ماركتها الخاصة بها.

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وقد غمرت صور إيفانكا (35 سنة) و #كوشنر في هذا اليوم الخاص بالمرأة، المواقع على الإنترنت، وقبلها نشرت رسالة يوم الثلاثاء على تويتر قالت فيها: "اليوم نحتفل بالمرأة ونتذكر صوتنا الموحد والتأثير القوي لنا في المجتمعات والاقتصاديات".

كذلك كان والدها #ترمب قد أرسل عددا من التغريدات حول المناسبة نفسها، وكتب: "لدي احترام كبير للمرأة والأدوار التي تضطلع بها في بناء المجتمع والاقتصاد".

وكتب أيضا: "في يوم المرأة العالمي انضموا لي في الافتخار بالدور الخطير الذي تقوم به النساء في الولايات المتحدة وفي العالم".

وقد نشرت هذه التغريدات في حسابه الخاص وأيضا حساب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

فأل حسن على الماركة التجارية

تضمن الاحتفال بيوم المرأة مأدبة غداء استضافتها السيدة الأولى #ميلانيا_ترمب بعد الظهر في #البيت_الأبيض ، وقد حضرتها إيفانكا. وقد سبق لميلانيا أن أعلنت أنها سوف تهتم بقضايا المرأة عند دخولها البيت الأبيض.

وقد كان يوم المرأة فأل حسن على إيفانكا، لأن ماركتها التجارية حققت مبيعات قياسية منذ دخول والدها البيت الأبيض، وذلك يوم الأربعاء، وفي الواقع منذ فبراير الماضي كانت الأمور مميزة للعمل التجاري والماركة إيفانكا.