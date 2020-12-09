تراند اليوم : بالفيديو: الهكر يفضح مريم حسين و طليقها فيصل

الخليج 365/

استطاع هكر توضيح الأمور بين مريم حسين وطليقها فيصل الفيصل بعد الضجة الكبيرة التي حصلت والرسائل التي تم نشرها على حساب عارض الأزياء السعودي بعد تهكير حسابه على "انستغرام"، نُشر مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة.

وقال الهاكر في المقطع: "مريم حسين طلبت مني أهكر حساب فيصل وأعطيه لها، ولم يكن هناك شيء مخل بالآداب في حسابه، لذلك لجأت مريم للاستعانة بمحادثات مفبركة لنشرها وتشويه سمعته”.

ووجه رسالة لفيصل قال فيها: "لا نعرف الرحمة ولا نقبل التهديد، لك حرية التعبير ولنا حرية التهكير".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا نص محادثة بين الفيصل وأحد الحسابات الخاصة بمودلز عربية، عقب تعرض حسابه على "انستغرام" للسرقة، قال فيها إن "تقربه من مريم حسين سابقًا كان بهدف الشهرة وإن مريم ورطته بحملها".

اقرأ أيضاً